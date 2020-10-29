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В Сургуте строительный сезон завершили сдачей двух скверов

Глава Сургута оценил результаты благоустройства двух скверов

В Сургуте строительный сезон завершили сдачей двух скверов
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Сквер у «Дворца торжеств» и «Крылов парк» преобразились за 2020 год. Результаты работ по благоустройству этих двух объектов проверил глава Сургута Вадим Шувалов. В парках сделано освещение, водоотведение, организованы парковки и места для отдыха горожан в виде деревянных лавочек. На следующий этап благоустройства запланирована установка малых архитектурных форм. Последние штрихи сделают в 2021 году.

К слову, оба проекта финансируются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» за счет бюджетов трех уровней: муниципального, регионального и федерального. Между тем выбирали объекты сами сургутяне еще в 2019 году с помощью онлайн-голосования. «Крылов парк» благоустроен благодаря жителям 40-го микрорайона – он, по их мнению, обделен общественными пространствами.

На своей странице во «ВКонтакте» градоначальник пишет: «Этот год был непростым для строителей в Сургуте: пандемия, нехватка рабочей силы, карантинные ограничения, перебои с поставками стройматериалов. Однако несмотря ни на что, работы по благоустройству в нашем городе на 2020-й закончены».


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Сегодня в 21:51, просмотров: 200, комментариев: 0
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