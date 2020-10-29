Управляющие компании Сургута заявили о готовности к зимнему периоду

В Сургуте управляющие компании заявили о своей готовности к зимнему периоду: все необходимые договоры с подрядчиками уже заключены, поэтому в этом году придомовые территории будут очищены от снега вовремя, а персонал, в связи со сложной эпидобстановкой, обеспечат масками и перчатками.

«Зима пришла ожидаемо, к этому сезону мы готовились заранее. На сегодняшний день заключены все необходимые договора с подрядчиками. Также с этого года мы вводим народный контроль, который может пожаловаться на некачественный сервис, если такая проблема возникнет», – рассказали в администрации города.

Отметим, что УК поручили предоставит графики уборки для размещения их на сайте администрации. Скоро вся необходимая информация станет доступна горожанам.