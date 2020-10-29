70-летняя сургутянка лишилась больше четырех миллионов рублей, резервируя несуществующий счет

Мошенники продолжают наживаться на жителях Югры. Очередной жертвой преступников стала 70-летняя сургутянка. Женщину обманули по проверенной схеме.

Целый месяц ей звонили злоумышленники, которые играли роль сотрудников службы безопасности банка ПАО «Сбербанк».

«Предоставив ложную информацию заявительнице о том, что с ее счетами происходят несанкционированные операции и различные транзакции по списанию денежных средств, затребовали от нее данные по банковской карте, CVC-код и пароли из смс-сообщений. Женщина, не подозревая о преступном умысле звонивших, предоставила все данные по карте, кроме того, она неоднократно обналичивала деньги со счета через банкомат и переводила их на специально зарезервированные для нее счета. При этом выполняла все необходимые действия под диктовку мошенников. Когда злоумышленники выудили у сургутянки все ее накопления, связь прекратилась», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

Общая сумма ущерба составила четыре миллиона 400 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Идет розыск преступников.