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​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза

Часть сотрудников Сургутнефтегаза ушли на удаленку из-за пандемии COVID-19

​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза
Фото: ugra-tv.ru

В Сургутнефтегазе оптимизированы производственные процессы – часть сотрудников компании переведены на удаленную работу. Эту информацию корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» подтвердили в пресс-службе предприятия.

Для профилактики распространения коронавируса в некоторых подразделениях компании работа организованна посменно, чтобы потоки не пересекались. Также остаются закрытыми санатории Сургутнефтегаза.

Ранее заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» по кадрам Михаил Кириленко подробно рассказал о том, как построена работа компании в период пандемии. В частности, для профилактики в центральном офисе анализ на COVID-19 брали на рабочем месте.

На прошлой неделе губернатор Югры Наталья Комарова распорядилась перевести на дистанционную работу до половину муниципальных и госслужащих.

В Югре ежедневно регистрируется порядка 200 новых случаев коронавируса. За период пандемии заболели 27 877 жителей. Умерли 238 человек.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 824, комментариев: 0
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