Полиция Сургута просит помочь жителей отыскать состоящую на учете в ПНД женщину, которая пропала месяц назад

В Сургуте ищут Макарову Кристину Эдуардовну, 26.09.1991 года рождения, которая уже месяц не выходит на связь с родными и близкими. Отмечается, что женщина состоит на учете в ПНД. Ранее она уже уходила из дома.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, вес около 75 кг, европейский тип лица, глаза тёмные, нос прямой, волосы тёмно-русые, волнистые, заплетает в хвост.

Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде иероглифов размером около 10 см, на обеих предплечьях имеются многочисленные порезы размерами около 4-5 см (попытки вскрыть вены).

Была одета: чёрные легинсы, тёмно-синяя толстовка FILA, серебристые кроссовки, светлый пуховик.

Если вам известно о местонахождении этой женщины, просьба сообщить об этом в УМВД по телефонам: 8(3462) 76-16-22, 76-16-23, 89324087144 или 02.