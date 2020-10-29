Сургутский государственный университет перевел физкультуру в формат онлайн

Студенты Сургутского государственного университета обеспокоены тем, что их могут выселить из общежития: как рассказали сами обучающиеся, их университет переходит на дистанционный формат, поэтому им необходимо отправиться домой.

Представители университета, в свою очередь, отметили, что это не совсем так – в СурГУ останется смешанный вид обучения.

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Сургуте, было принято решение перенести на дистант еще и физкультуру. Некоторых студентов сдерживало только это, поэтому они приняли решение обучаться на дому. Тем не менее, в СурГУ сохраняется смешанный формат: лекции проводятся онлайн, а практические занятия – очно», – прокомментировал проректор по социальной и внеучебной работе СурГУ Святослав Болотов.

Отметим, что ранее студенты одного из корпусов СурГПУ уходили на удаленку – это было связано с тем, что COVID-19 был выявлен у одного из деканов.