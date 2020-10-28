​Сургутяне не могут найти в аптеках ртутных термометров

В аптеках Сургута стали пропадать не только препараты, часто назначаемые врачами: теперь еще и ртутных градусников в городе не сыскать. Об этом siapress.ru рассказала одна из читательниц. По ее словам, она уже обошла несколько аптек: везде заявили, что есть только электронные приборы для измерения температуры и что ртутные градусники уже сняты с производства.

Чтобы подтвердить информацию мы позвонили в центральную аптеку города. Там корреспонденту siapress.ru сообщили, что ртутные термометры закончились буквально два дня назад. К слову, самый дешевый электронный градусник там стоит в районе 400 рублей.