Сургутянка сняла на видео голого супруга и отправила запись его любовнице

Сургутянка, решившая потрепать нервы мужу, с которым находилась в процессе развода, стала фигуранткой уголовного дела. Женщину подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. Дело в том, что она специально сняла на видео обнаженного супруга, а затем решила его опозорить.

«В октябре 2020 года, узнав что ее бывший супруг сожительствует с другой женщиной, желая отомстить и опорочить мужчину в глазах новой спутницы, представив безнравственным и бескультурным, злоумышленница отправила видеозапись его сожительнице, тем самым без согласия потерпевшего распространила информацию, составляющую его личную тайну», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Женщине грозит штраф или два года лишения свободы.

Стоит отметить, что интимные фотографии и видеозаписи нередко становятся инструментом мести. Так, в Нижневартовске молодой человек разместил интимные фотографии своей девушки в социальной сети, заподозрив ее в измене. Ему также грозит два года лишения свободы.