В Сургуте объявили конкурс на лучший арт-объект для Аллеи памяти и славы

Сургутяне могут поучаствовать в создании арт-объекта для Аллеи памяти и славы – администрация города объявила конкурс, в финале которого определят лучшую творческую идею, которую воплотят в жизнь.

К участию приглашаются рекламные, дизайнерские, художественные, архитектурные организации, творческие группы, авторские коллективы, а также отдельные авторы, в том числе школьники и студенты. Работы будут приниматься до 25 ноября:

улица Восход 4, кабинет 422

zaharova_ee@admsurgut.ru

52-82-90.

«Торжественное награждение состоится в декабре. Победители получат дипломы и денежные премии за счет спонсорских средств», – подчеркнули в пресс-центре администрации.