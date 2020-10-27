В Сургутской ОКБ открыли второй «приемник» для больных с симптомами респираторных заболеваний

В Сургутской окружной больнице развернули второе приемное отделение для пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний. Для него выделен штат специалистов. Встречать посетителей будет администратор, который распределит поток пациентов исходя из степени тяжести симптомов заболевания.

Анонсировал это событие в конце прошлой недели директор депздрава Югры Алексей Добровольский. Еще одно отделение должно разгрузить первый «приемник» больницы, на очереди в котором жаловались сургутяне. В помощь СОКБ также открыли три кабинета неотложной помощи и КТ в трех поликлиниках. Эти меры уже значительно помогли распределить поток пациентов сургутской окружной больницы, рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе медучреждения.

На данный момент в этой больнице лечение проходят порядка 500 пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. В Югре параллельно с ковидом растет и статистика по ОРВИ. Всего за последнюю неделю к медикам обратились 17 854 югорчан. Эпидпорог по ОРВИ превышен более, чем на 30%.