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​Кто последний? Второй приемный бокс для пациентов с коронавирусом развернули в СОКБ

В Сургутской ОКБ открыли второй «приемник» для больных с симптомами респираторных заболеваний

​Кто последний? Второй приемный бокс для пациентов с коронавирусом развернули в СОКБ

В Сургутской окружной больнице развернули второе приемное отделение для пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний. Для него выделен штат специалистов. Встречать посетителей будет администратор, который распределит поток пациентов исходя из степени тяжести симптомов заболевания.

Анонсировал это событие в конце прошлой недели директор депздрава Югры Алексей Добровольский. Еще одно отделение должно разгрузить первый «приемник» больницы, на очереди в котором жаловались сургутяне. В помощь СОКБ также открыли три кабинета неотложной помощи и КТ в трех поликлиниках. Эти меры уже значительно помогли распределить поток пациентов сургутской окружной больницы, рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе медучреждения.

На данный момент в этой больнице лечение проходят порядка 500 пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. В Югре параллельно с ковидом растет и статистика по ОРВИ. Всего за последнюю неделю к медикам обратились 17 854 югорчан. Эпидпорог по ОРВИ превышен более, чем на 30%.


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Сегодня в 18:04, просмотров: 592, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 20:16
Паранойя нагнетается. Жили себе жили, болели себе болели и вдруг бац – катастрофа. Даже ужас пробирает – как до сих пор не вымерли то.

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