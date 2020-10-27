Традиционную акцию «Ночь искусств» Сургутский краеведческий музей проведет онлайн

Акция «Ночь искусств» в 2020 году пройдет в онлайн формате. Культурно просветиться сургутянам предлагает краеведческий музей не выходя из дома. Начало мероприятия назначено на 17.00 3 октября. В развлекательной программе мастер-классы, выступления творческих коллективов, интерактивные экскурсии, знакомство с новыми выставками: «Этот день мы приближали как могли», «Территория успеха», «Семь футов под килем», «Костюм Российской империи».

Весело и с пользой для ума можно провести время, поучаствовав в речном виквизе по мотивам выставки «Семь футов под килем». Зрителям обещают виртуальную прогулку по реке Обь. Особую культурную программу подготовили для гостей купеческой усадьбы - дома купца Г.С. Клепикова.

Вся информация будет размещена в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники и на официальном сайте музея.