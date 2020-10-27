В сургутских подземельях произошло жестокое убийство

В Сургуте задержан 31-летний местный житель, которого подозревают в убийстве. Мужчина избил свою собутыльницу до смерти из-за недопитой бутылки шампанского.

Преступление совершено днем 10 октября в заброшенном подземном сооружении на улице Мелик-Карамова. Собутыльники уже были пьяны. «По версии следствия, подозреваемый из личной неприязни, обусловленной обидой на 62-летнюю компаньоншу за то, что та употребила оставшиеся полбутылки шампанского в его отсутствие, нанес ей не менее трех ударов деревянным бруском в область головы. От полученной травмы потерпевшая скончалась», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый заключен под стражу, где и будет дожидаться суда. Ему грозит 15 лет лишения свободы.