Глава Сургута Вадим Шувалов проведет прямой эфир с вопросами горожан

Глава Сургута повторит прямой эфир, во время которого будет отвечать на вопросы горожан: Вадим Шувалов в своем инстаграме анонсировал эфир, который пройдет в среду, 28 октября, в 19 часов.

Причина — небывалая популярность затеи: оказалось, что обратиться напрямую к градоначальнику хочет слишком много сургутян, на всех предыдущего сеанса общения не хватило. Судя по всему, теперь они станут регулярными. «В прошлый раз пришло так много сообщений, что я решил сделать эту практику еженедельной, чтобы ни одна проблема не оставалась без внимания», — говорит Вадим Шувалов.

Вопрос можно оставить под постом главы в инстаграме: он обещает рассмотреть все комментарии. Судя по уже появившимся сообщениям, отвечать придется по очень широкому кругу вопросов — начиная от коммунальных проблем и заканчивая вопросами разработки единого дизайн-кода для общественных пространств и, конечно же, эпопеи с возможной передачей городских теплосетей в концессию.