Глава Сургута Вадим Шувалов проведет прямой эфир с вопросами горожан

Глава Сургута повторит прямой эфир, во время которого будет отвечать на вопросы горожан: Вадим Шувалов в своем инстаграме анонсировал эфир, который пройдет в среду, 28 октября, в 19 часов.
Причина — небывалая популярность затеи: оказалось, что обратиться напрямую к градоначальнику хочет слишком много сургутян, на всех предыдущего сеанса общения не хватило. Судя по всему, теперь они станут регулярными. «В прошлый раз пришло так много сообщений, что я решил сделать эту практику еженедельной, чтобы ни одна проблема не оставалась без внимания», — говорит Вадим Шувалов.
Вопрос можно оставить под постом главы в инстаграме: он обещает рассмотреть все комментарии. Судя по уже появившимся сообщениям, отвечать придется по очень широкому кругу вопросов — начиная от коммунальных проблем и заканчивая вопросами разработки единого дизайн-кода для общественных пространств и, конечно же, эпопеи с возможной передачей городских теплосетей в концессию.
Надо автобусы требовать, тем более, что остановки где-то миллион сто выходят, а автобус 7 млн., лучше автобусов набрать по госпрограмме
Или вы требуете автобусы через каждые пять минут, да еще и в нужном каждому пассажиру направлении? Ну тогда вы фантазер батенька.
Удивляюсь как меня самого уже целую неделю не банят.
Во-первых, не я банил Моби: это произошло до моего прибытия. Кстати, где Швондер?!
Во-вторых, я волюнтаристским решением Моби разбанил, но оказалось, что технике мое человеколюбие нипочем, я как гуманитарий тут ничего сделать не могу, разве только удалить регистрационные данные - но в этом случае все прекрасные комментарии Моби, оставленные им когда-либо на сайте, удалятся безвозвратно. На это я. конечно, пойти ни в коем случае не мог.
Так что лучшее, что можно было сделать - добавить еще одну букву и в
ник и вернуться к нам.
Кстати, Барсов еще появится на наших страницах - будем счастливы прочесть комментарии.
Сергей Б, вы держитесь изо всех сил, да. Целую неделю!
Да, барсова есть за что пропесочить
Так что не надо ставить палки в колеса.
Честное слово, самый прикольный комментатор на Сиа был.
Зато таких тупых «либеральных» пропагандистов как с четверками с СИА-ПРЕСС пушкой не вышибешь.
Вот такой неестественный отбор на Сиа.
Год назад в псевдогениальном высере какойто местной высокоморальной автор-матери я имел неосторожность ткнуть в необходимость самой следить за своими гогнюками.
В результате чего она меня забанила. К Ю.Н. не обращался, так как это унизительно.
СИА пресс наведите плиз порядок в рядах забаненных, ставьте бан на какое то разумное время. Авторазблокировку какую чтоли.
Ну теперь то им будет кузькина мать.