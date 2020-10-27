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​Вадим Шувалов снова ждет вопросов

Глава Сургута Вадим Шувалов проведет прямой эфир с вопросами горожан

​Вадим Шувалов снова ждет вопросов

Глава Сургута повторит прямой эфир, во время которого будет отвечать на вопросы горожан: Вадим Шувалов в своем инстаграме анонсировал эфир, который пройдет в среду, 28 октября, в 19 часов.

Причина — небывалая популярность затеи: оказалось, что обратиться напрямую к градоначальнику хочет слишком много сургутян, на всех предыдущего сеанса общения не хватило. Судя по всему, теперь они станут регулярными. «В прошлый раз пришло так много сообщений, что я решил сделать эту практику еженедельной, чтобы ни одна проблема не оставалась без внимания», — говорит Вадим Шувалов.

Вопрос можно оставить под постом главы в инстаграме: он обещает рассмотреть все комментарии. Судя по уже появившимся сообщениям, отвечать придется по очень широкому кругу вопросов — начиная от коммунальных проблем и заканчивая вопросами разработки единого дизайн-кода для общественных пространств и, конечно же, эпопеи с возможной передачей городских теплосетей в концессию.


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Сегодня в 09:34, просмотров: 710, комментариев: 20
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 09:42
Снова зима на дворе – где теплые остановочные комплексы по всему городу, которые Шувалов обещал? Болтушка.
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 10:02
Как и прошлой зимой спрошу - вам на остановке постоять надо или все же доехать?
Надо автобусы требовать, тем более, что остановки где-то миллион сто выходят, а автобус 7 млн., лучше автобусов набрать по госпрограмме
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 10:29
Как и прошлой зимой отвечу, что, когда за минус сорок на холодной остановке даже пятнадцать-двадцать минут стоять не комильфо, до которой еще дойти по морозцу надо.

Или вы требуете автобусы через каждые пять минут, да еще и в нужном каждому пассажиру направлении? Ну тогда вы фантазер батенька.
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 10:35
И зачем вторую «i» добавил, дурик.
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 10:36
не надо через пять минут, надо график выдерживать и всё, стоять не придется
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 10:39
затем, что Ю.Н. так не хотел, чтобы "великому строителю" барсову неудобные вопросы задавали, что аж не разбанивал меня
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 10:46
Ничего себе… Забанить забанил, а разбанить «забыл». Вот она «либеральная» «демократия».

Удивляюсь как меня самого уже целую неделю не банят.
Ю.H. Mobii
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Сегодня в 11:10
Вот не надо.

Во-первых, не я банил Моби: это произошло до моего прибытия. Кстати, где Швондер?!

Во-вторых, я волюнтаристским решением Моби разбанил, но оказалось, что технике мое человеколюбие нипочем, я как гуманитарий тут ничего сделать не могу, разве только удалить регистрационные данные - но в этом случае все прекрасные комментарии Моби, оставленные им когда-либо на сайте, удалятся безвозвратно. На это я. конечно, пойти ни в коем случае не мог.

Так что лучшее, что можно было сделать - добавить еще одну букву и в
ник и вернуться к нам.

Кстати, Барсов еще появится на наших страницах - будем счастливы прочесть комментарии.

Сергей Б, вы держитесь изо всех сил, да. Целую неделю!
Mobii Ю.H.
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Сегодня в 11:15
окай.
Да, барсова есть за что пропесочить
Сергей Б Ю.H.
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Сегодня в 12:48
Я на стахановский рекорд иду.

Так что не надо ставить палки в колеса.
Сергей Б
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Сегодня в 12:48
Швондер, добавь буковку в ник и возвращайся.

Честное слово, самый прикольный комментатор на Сиа был.

Зато таких тупых «либеральных» пропагандистов как с четверками с СИА-ПРЕСС пушкой не вышибешь.

Вот такой неестественный отбор на Сиа.
Швондер.
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Сегодня в 13:37
Всем хой.
Год назад в псевдогениальном высере какойто местной высокоморальной автор-матери я имел неосторожность ткнуть в необходимость самой следить за своими гогнюками.
В результате чего она меня забанила. К Ю.Н. не обращался, так как это унизительно.
СИА пресс наведите плиз порядок в рядах забаненных, ставьте бан на какое то разумное время. Авторазблокировку какую чтоли.
Злая Эллочка
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Сегодня в 13:45
Швондер, радость моя. Ты вернулся!
Волкова
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Сегодня в 14:09
Интересный, видимо, комментатор Швондер. Раз о нём в комментариях больше, чем о Шувалове.
Ю.H. Швондер.
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Сегодня в 14:19
А год назад ко мне в принципе не было смысла обращаться. Бан - да, оружие ювелирное, постараемся им пользоваться более осторожно. Вэлкам бэк!
Сергей Б Швондер.
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Сегодня в 14:23
Привет омиго. Тебя тут и не хватало. Прикинь в твое отсутствие на меня набросились. Чуть ли не через день банить стали.

Ну теперь то им будет кузькина мать.

Сергей Б Ю.H.
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Сегодня в 14:24
Ничего личного.
Швондер. Сергей Б
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Сегодня в 14:30
Скажи спасибо адекватный редактор банит. А не жмать
Сергей Б Ю.H.
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Сегодня в 14:39
С-спасибо, за наше светлое будущее.
Сергей Б
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Сегодня в 14:39
Да здравствует бан Сиапресс – самый гуманный бан в мире.
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