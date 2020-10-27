В Сургуте установили новые камеры для фиксации нарушений ПДД

На самых опасных перекрестках Сургута будут работать пять камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Три из них уже установили, еще две предстоит поставить. Такая инициатива была принята в связи с тем, что в городе выросло число аварий – с начала года ДТП унесло жизни пяти человек.

«Пока камеры действуют в тестовом режиме — до установки предупреждающих знаков назначать штрафы нельзя. Но до конца недели знаки появятся», — написал у себя на странице во «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов.

Он подчеркнул, что «уже сейчас камеры показывают пугающую статистику».

За полдня настройки оборудования только один комплекс выявил более 500 нарушений ПДД, причём некоторые водители умудрились нарушить три-четыре пункта сразу

Отмечается, что заказ и установка камер обошлись в 58 миллионов рублей. На эти цели пошли деньги из городского и окружных бюджетов.