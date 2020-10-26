В Сургуте 27 октября ожидается метель и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду

По данным Гидрометеорологического бюро Сургута, 27 октября в городе ожидается сильная метель и порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от минус четырех до минус десяти градусов.
Специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС отмечают, что плохая погода прогнозируется по всей Югре.
«Прогнозируемые погодные явления могут спровоцировать происшествия и чрезвычайные ситуации. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством», — заявляют представители пресс-службы ведомства.
При возникновении происшествий необходимо немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.
Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
- Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.
- Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.
- С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые могут быть сброшены порывом ветра.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Будьте внимательней и осторожней на дороге.