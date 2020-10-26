В Сургуте 27 октября ожидается метель и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду

По данным Гидрометеорологического бюро Сургута, 27 октября в городе ожидается сильная метель и порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от минус четырех до минус десяти градусов.

Специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС отмечают, что плохая погода прогнозируется по всей Югре.

«Прогнозируемые погодные явления могут спровоцировать происшествия и чрезвычайные ситуации. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством», — заявляют представители пресс-службы ведомства.

При возникновении происшествий необходимо немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города: