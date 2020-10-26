Из-за пьяной сургутянки в автоаварии пострадал ребенок

Утром в субботу, 24 октября, на улице Автомобилистов в Сургуте в ДТП пострадали два человека – 35-летняя женщина и 13-летний мальчик. Авария произошла из-за того, что водитель, 44-летняя женщина, села за руль Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения.

«По предварительным данным, женщина не справившись с управлением, совершила съезд в кювет с последующим наездом на препятствие в виде дерева», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные в округе зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 18 – получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Кроме того, в Югре за неделю выявлено 124 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения. Один из них устроил массовую аварию в Сургутском районе.

«17 октября в 23.52 на 38 км автодороги «Сургут – Когалым» 38-летний водитель, управляя автомобилем Mazda в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем Nissan Almera. От удара автомобиль Nissan отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством Kia Sportage. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших», – рассказали в Госавтоинспекции.