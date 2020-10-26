«Городской культурный центр» в Сургуте не может возобновить работу в части дополнительного образования из-за пандемийных ограничений

Жительница Сургута в диалоге с корреспондентом siapress.ru пожаловалась на несправедливость, которая с ней приключилась. «Увидела в Инстаграме, что в «Городском культурном центре» открыт набор детей в коллективы творческие. Я очень обрадовалась, сразу же подала заявку. Думаю, наконец-то дети выберутся на свободу, а то и так все лето дома просидели, даже в детский сад не ходили дети. А по факту до сих пор ждем, когда ГКЦ откроют», – негодует сургутянка.

Возмущения здесь понятны. На второй этап снятия ограничений Югра перешла 17 августа. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Документом возобновлена работа общепита, занятия физической культурой и спортом с соблюдением дистанции и ряда других мер эпидзащиты, снят запрет на оказание стоматологических услуг. Это же постановление возобновляет деятельность учреждений в сфере культуры для индивидуальных занятий и репетиций.

«Городской культурный центр» оказался в числе организаций, на которые эти требования распространяются. Однако занятия с детьми в части дополнительного образования, как известно, там так и не начались. Руководство культурного центра ответило на официальный запрос siapress.ru. В письме сослались на то же постановление губернатора Югры от 13 августа 2020 года №105. Эта бумага открыла множество возможностей для югорчан после долгого карантина. Однако «Городской культурный центр», больше известный как «Строитель», остался за бортом. Индивидуальные занятия это, конечно, неплохо. Тем более в нынешних условиях. Но, если подумать, в ГКЦ по больше части занимаются именно творческие коллективы. Их там числится больше 50 по направлениям: вокал, хореография, театральное искусство и национальные творческие коллективы. В данном случае ограничения по количеству занимающихся просто сводят на нет эффективность и весь смысл занятий.

Как нам рассказали в ГКЦ, вопрос о полном возобновлении ветки допобразования в учреждении поднимался. Площади позволяют проводить занятия с соблюдением безопасной дистанции – на все требования готовы пойти, лишь бы начать работу. Но тут непреклонен Роспотребнадзор.

На официальный запрос корреспондента siapress.ru в сургутском отделе Роспотребнадзора не ответили. По всей видимости, наша героиня и многие другие родители, которые уже изъявили желание отдать своих детей на обучение в «Городской культурный центр», будут вынуждены отправить чад в частные организации.