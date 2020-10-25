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В Сургуте оштрафовали 182 продавцов за продажу алкоголя подросткам

С начала года в Сургуте 182 продавца были оштрафованы за продажу алкоголя несовершеннолетним

В Сургуте оштрафовали 182 продавцов за продажу алкоголя подросткам
фото: pixabay.com

В Сургуте с начала текущего года 182 продавца были привлечены к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщают представители городского УМВД.

«Работники торговли были проинформированы о том, что при повторном нарушении законодательства им грозит уголовная ответственность. Стоит отметить, что за отчетный период сотрудниками УМВД России по г.Сургуту возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ «Продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Отмечается, что теперь нарушителям придется оплатить штраф, который может достигать до 50 тысяч рублей.


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25 октября в 13:27, просмотров: 1456, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
26 октября в 16:18
правильно

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