В колонию отправятся два жителя Сургута, которые купили наркотики, чтобы потом их продать

Два жителя Сургута отправятся в тюрьму за попытку торговать наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году два местных жителя купили в интернете запрещенные вещества, чтобы потом их продать с помощью «закладок». Тем не менее, сургутяне не смогли совершить задуманное – их задержали силовики.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде 9 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.