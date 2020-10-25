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Два сургутянина хотели продавать наркотики, но отправятся в тюрьму

В колонию отправятся два жителя Сургута, которые купили наркотики, чтобы потом их продать

Два сургутянина хотели продавать наркотики, но отправятся в тюрьму
фото: pixabay.com

Два жителя Сургута отправятся в тюрьму за попытку торговать наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году два местных жителя купили в интернете запрещенные вещества, чтобы потом их продать с помощью «закладок». Тем не менее, сургутяне не смогли совершить задуманное – их задержали силовики.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде 9 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.


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25 октября в 12:31, просмотров: 1385, комментариев: 0
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