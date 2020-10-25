В Сургуте оградили стройку дома вместе с частью дороги: горожанам приходится идти до детского сада по проезжей части

Жители Сургута пожаловались на застройщика, который якобы захватил часть дороги. По словам горожан, компания организовала строительство дома и оградила это место вместе с пешеходной зоной – теперь людям приходится маневрировать между проезжающими авто, так как иначе нет возможности дойти до ближайшего детского сада.

«Напротив домов на Озерной 10 и 12 строится здание, застройщик самозахватом перекрыл половину дороги, вырыл глубокий котлован и построил на соплях забор из железных листов. Там и так дорога плохая. На Озерной, 2 находится детский сад, эта дорога по утрам и вечерам загружена: мамочки с колясками, авто. На моих глазах ребёнок чуть под машину не попал», – пожаловалась одна из местных жительниц.

В администрации города ответили, что дорогу оградили специально, так как застройщик собирается восстановить ее самостоятельно, поэтому никакого незаконного захвата не произошло:

«ООО «Брусника. Специализированный застройщик» направило гарантийное письмо в адрес МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» о восстановлении проезжих частей проездов, пешеходного тротуара, линии уличного освещения и другого существующего благоустройства, собственными силами за свой счет», – прокомментировал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.