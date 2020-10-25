16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4667   EUR  90,4142  

Новости

Больше новостей
Качество асфальтового покрытия улиц и дворов в Сургуте...
Комментировать
0
Должна ли губернатор Югры Наталья Комарова обязывать людей старше 65 лет находиться на постоянной самоизоляции?
Комментировать
0
Вы будете прививаться от Covid-19?
Комментировать
0
Covid-19 вам представляется:
Комментировать
0
Больше опросов

Жители Сургута возмущены из-за «захвата» дороги застройщиком

В Сургуте оградили стройку дома вместе с частью дороги: горожанам приходится идти до детского сада по проезжей части

Жители Сургута возмущены из-за «захвата» дороги застройщиком

Жители Сургута пожаловались на застройщика, который якобы захватил часть дороги. По словам горожан, компания организовала строительство дома и оградила это место вместе с пешеходной зоной – теперь людям приходится маневрировать между проезжающими авто, так как иначе нет возможности дойти до ближайшего детского сада.

«Напротив домов на Озерной 10 и 12 строится здание, застройщик самозахватом перекрыл половину дороги, вырыл глубокий котлован и построил на соплях забор из железных листов. Там и так дорога плохая. На Озерной, 2 находится детский сад, эта дорога по утрам и вечерам загружена: мамочки с колясками, авто. На моих глазах ребёнок чуть под машину не попал», – пожаловалась одна из местных жительниц.

В администрации города ответили, что дорогу оградили специально, так как застройщик собирается восстановить ее самостоятельно, поэтому никакого незаконного захвата не произошло:

«ООО «Брусника. Специализированный застройщик» направило гарантийное письмо в адрес МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» о восстановлении проезжих частей проездов, пешеходного тротуара, линии уличного освещения и другого существующего благоустройства, собственными силами за свой счет», – прокомментировал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.


нравится (2) не нравится (4)
Сегодня в 11:41, просмотров: 1111, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей
не нравится
Сегодня в 12:48
Странно, что Брусничка так поступает - могли бы что-то получше придумать. чем тупо перекрыть забором пешеходную тропинку. Как я понял - с весны один котлован: стройка без движения.
А по поводу жителей - им видимо было приятнее смотреть на "2-х этажные деревяшки из г@вна и палок", чем на будущий новый дом.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Афиша Сургута на выходные 24-25 октября 2149
  2. ​Рост коронавирусных больных в ХМАО федеральных экспертов не впечатлил 1471
  3. ​Долги «ЮТэйра» уйдут с молотка 1378
  4. ​Слепая сургутянка-дзюдоистка завоевала бронзу на чемпионате России 1343
  5. Жители Сургута возмущены из-за «захвата» дороги застройщиком 1111
  6. ​Россияне стали доверять Навальному больше 1101
  7. ​Ковид Россию не закроет. Пока 977
  8. Вартовчанам временно запретили парковаться у одной из городских поликлиник 527
  9. 195 югорчан заразились коронавирусом за сутки 404
  10. Громкая музыка, крики и драки: сургутянам мешают спать по ночам шумные посетители «Аквилона» 350
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 38584
  2. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 10138
  3. ​Укладка асфальта в снег снова возмутила сургутян 7398
  4. ​Анна Шерстнева: «Решение о моем увольнении принято несколько месяцев назад» 7257
  5. Жильцы дома на улице Чкалова в Ханты-Мансийске пожаловались на воровство электричества 6959
  6. «Слухи разлетелись моментально: Барсов негодяй!» 6330
  7. ​Бывший депутат думы Нижневартовска Алексей Елин, боровшийся с COVID-19, скончался 5761
  8. ​В Сургуте заработают круглосуточные кабинеты неотложки в помощь СОКБ 5061
  9. ​В одном из магазинов Ханты-Мансийска за продукты расплатились фальшивыми деньгами — кассир ничего не заметил 4661
  10. ​Проблему углубим и расширим 4599
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68525
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51562
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46932
  4. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 38584
  5. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36983
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21276
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20368
  8. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 19100
  9. ​Цирк недели 18632
  10. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 17409

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика