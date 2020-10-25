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Громкая музыка, крики и драки: сургутянам мешают спать по ночам шумные посетители «Аквилона»

Жители Сургута пожаловались на шум, который устраивают посетители «Аквилона»

Громкая музыка, крики и драки: сургутянам мешают спать по ночам шумные посетители «Аквилона»
фото: pixabay.com

Жители Сургута, проживающие рядом с развлекательным комплексом «Аквилон», пожаловались на шум: по словам горожан, в пятницу и субботу на парковке громко играет музыка, посетители клуба громко выясняют отношения и могут устроить драку.

«Были обращения в полицию на одну из потасовок, на что полиция никак не отреагировала. То есть, они не приехали ни через 10 минут, ни через 30, парни уже сами по себе разбежались. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться при подобных ситуациях. Каким-то документом, может, регулируются условия сохранения тишины на улице возле жилого дома, если да, то каким?» – написала на портале «Твой Сургут» местная жительница.

В администрации города ответили, что обращение было направлено в УМВД, чтобы силовики смогли составить маршрут патрулей, включающий и указанное место. Тем не менее, горожанам посоветовали обращаться в дежурную часть полиции по телефону 102 (112).


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Сегодня в 10:14, просмотров: 349, комментариев: 0
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