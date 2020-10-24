Крупнейший кредитор авиакомпании «ЮТэйр» — банк «Траст» продаст долги авиаперевозчика

Долг авиакомпании «ЮТэйр» в размере более 15 миллиардов рублей выставили на аукцион. Продавец — крупнейший кредитор перевозчика банк «Траст», сообщает РБК. По данным издания, он рассчитывает получить за них зхотя бы треть стоимости — 4,5 миллиарда рублей: такова начальная стоимость лота.

В июне siapress.ru сообщал, что «ЮТэйр» на время отказался от выплат по кредитам и займам — руководство авиакомпании решило перенапрпвить деньги на операционную деятельность, заявив, что должно гарантировать транспортную доступность в регионах и сохранить кадровый и производственный потенциал.

Эксперты отмечают, что «Трасту» принадлежит второй по величине долг авиаперевозчика — 35,4 процента от всей суммы. Больше только у банка «Россия» — 44 процента, или 18,8 миллиарда рублей: их банк выкупил у частных кредиторов. По словам инсайдеров, доля «Траста» ему тоже интересна, но в нынешнем аукционе он не примет участия: считает цену завышенной.

Торги проводит Российский аукционный дом — они назначены на 24 ноября.