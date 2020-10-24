Третье место на чемпионате России по дзюдо (спорт слепых) заняла Ольга Позднышева из Сургута

Сургутянка Ольга Позднышева взяла бронзу на чемпионате России по дзюдо (спорт слепых) — соревнования прошли на минувшей неделе в Раменском.

Как передает окружной департамент физкультуры и спорта, Ольга стала одной из сильнейших спортсменов в соревновании, где силами мерились более 60 дзюдоистов со всей страны. Сургутянка — к слову, мастер спорта России международного класса, чемпион мира, Европы, России — провела четыре поединка, в которых одержала две победы.

«Это были первые соревнования после длительного перерыва, вызванного пандемией, — прокомментировала тренер Ольги Позднышевой Полина Чеканина. — Мы ставили перед собой задачу попасть в сборную России, с которой успешно справились».

По словам наставника, теперь у спортсменки следующая серьезная цель: попасть на XVI Паралимпийские летние игры в Токио. Тренировки уже начались.