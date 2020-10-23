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​Пошли под ковш: в Сургуте сносят бараки

В Сургуте в 2020 году снесут 30 ветхих домов

​Пошли под ковш: в Сургуте сносят бараки
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

В 2020 году в Сургуте будет снесено 30 домов в рамках адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. 20 из них уже демонтированы, еще десять снесут до конца года. Накануне разобрали одноэтажный барак на Линейной, 12.

«За это время жильцы получили новые квартиры, а здание было отключено от коммуникаций и по конкурсу передано подрядчику, который занялся демонтажными работами. Снос почти всегда типовой: сперва отключаются коммуникации, затем ограждается территория, приезжает экскаватор, который ковшом разрушает постройку, а мусор измельчается и вывозится на полигон», - рассказал на личной странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.

Градоначальник отметил также, что городу удается выдерживать хорошие темпы расселения из ветхого и аварийного жилья: «Будем продолжать эту работу и дальше».

Стоит отметить, что за первые полгода 2020-го в Югре расселено более 14,5 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Новые квартиры получили почти 1100 жителей региона. В планах снести 80 тысяч квадратных метров аварийных домов, на это выделено 5,5 млрд рублей.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 263, комментариев: 0
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