Развлечения в Сургуте онлайн

Онлайн-концерт народной песни «Что за месяц ясный»

Любители народной музыки смогут насладиться онлайн-концертом, который будет посвящен только этому ответвлению творчества. Изюминкой мероприятия будет то, что все фольклорные композиции будут исполнены в оригинальных обработках современных композиторов. Трансляция пройдет на площадке Культура.рф в 16:00 24 октября.

Трансляция спектакля «На бойком месте»

Юмор, отличная игра актеров и пьеса одного из великих классиков – что может быть лучше для субботнего вечера? Именно поэтому мы предлагаем вам окунуться в историю о хитром жулике Вуколе в исполнении артистов тобольского драматического театра им. Ершова. Трансляция начнется в 16:00 и будет доступна на сайте.

Наблюдение луны из обсерватории волгоградского планетария

Космос всегда манил людей и становился предметом для философских рассуждений, написания книг, научного изучения. В этот раз всем предлагают рассмотреть луну с телескопа-рефрактора под чутким руководством профессора планетария Волгограда. Трансляция будет доступна в 25 октября в 00:00 на сайте Культура.рф.