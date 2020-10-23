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​Укладка асфальта в снег снова возмутила сургутян

У моста через Обь дорожники уложили асфальт в снег и обматерили «контролера»

​Укладка асфальта в снег снова возмутила сургутян
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Житель Сургута Артём Болтаев прислал в распоряжении редакции siapress.ruи опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлен процесс укладки асфальта в снег и стычка с работниками строительной компании «ЮВиС».

«22 октября 2020 года. Немного не доезжая до моста через Обь со стороны Сургута, сотрудники ЮВиС укладывают дорожный асфальт. Прямо на снег со льдом!!! Где государственный контроль??? Не успели за налоговые деньги летом дороги сделать? — Дедушка Мороз сделает дороги бесплатно!», — прокомментировал он ролики.

Корреспонденту агентства он рассказал также, что пытался сообщить о непорядке главе Сургута Вадиму Шувалову.

Как пояснили в компании «ЮВиС», на этом участке дороги идет обустройство весогабаритных ворот. Контракт заключен между управлением автомобильных дорог Югры и компанией Ростелеком. Рабочие «ЮВиСа» заняты подготовкой площадки. Укладка асфальта проводилась без технических нарушений, так как предварительно была проведена проливка битумом.

«Надо понимать, что качество работы будет проверять лаборатория. И, если оно не устроит заказчика, нам придется переделывать за счет компании. Но пока о нарушениях говорить преждевременно», - подчеркнул собеседник агентства.

Экспрессивную реакцию рабочих на съемку и замечания сургутянина в компании объяснили тем, что приближаться к дорожной технике в процессе укладки асфальта небезопасно. Это может привести к трагедии, подобной той, которая произошла в Сургуте в прошлом году, когда каток раздавил сотрудника администрации города.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 37, комментариев: 0
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