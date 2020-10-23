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Сургутскую ОКБ снова ждет участь стать ковидным госпиталем

В СОКБ увеличили конечный фонд для больных коронавирусом - в ход пошло терапевтическое отделение

Сургутскую ОКБ снова ждет участь стать ковидным госпиталем
Фото: siapress.ru

В Сугутской ОКБ в 2 раза увеличили конечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще на прошлой неделе в пресс-службе окружного медучреждения заявляли, что все инфекционное отделение - это 190 коек - забито под завязку. Однако из-за ежедневного обмена: выписки или перевода пациентов в другое учреждение - в дополнительных местах не нуждались.

За эту неделю ситуация изменилась. Сейчас в крупнейшем медучреждении Югры развёрнуто 410 коек для больных ковидом. До конца недели из резерва выведут еще 400. Главный врач Югры Алексей Добровольский побывал с рабочим визитом в СОКБ: «Сегодня ковидный госпиталь развернут на 410 коек. Зашли в девятиэтажный терапевтический корпус, как это и было летом. Пациенты находятся на двух этажах. 385 коек уже занято».

Всего в округе задействовано порядка 1800 больничных мест для инфицированных коронавирусом.

По мнению Алексея Добровольского, Югра в большей степени переболела летом, поэтому есть надежда, что сейчас объемы заболевших будут меньше.

Однако резервный коечный фонд и план действий на случай неблагоприятного развития событий в регионе есть.

Какие меры для ускорения и улучшения качества работы приёмного отделения Сургутской окружной клинической больницы приняли специалисты, читайте в этом материале siapress.ru.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 420, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 15:11
Больницы для того и строили, больных лечить. Странно?
А каких больных? Да тех что больше - тех и лечить!

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