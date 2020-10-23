В Сургуте у пассажиров общественного транспорта проверили наличие масок

На остановке «Кинотеатра «Аврора» у пассажиров общественного транспорта проверили наличие масок. 22 октября в совместный рейд вышли сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора и сургутской администрации.

Если пассажир находится в общественном транспорте без маски, первым делом проверяющий просит ее надеть. В случае отказа сотрудник полиции уже имеет основание выписать штраф нарушителю в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Основанием для этого является статья 6.3 части второй КоАП.

Инициировали проверку исходя из данных заболеваемости. «С учетом того, что идет повышение заболеваемости коронавирусом, городской оперативный штаб предложил провести проверки в автобусах. Так как это закрытое пространство, здесь велики риски подхватить инфекцию», - рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов.

За первый час нарушителей не было выявлено: большинство горожан стали более дисциплинированными. По всей видимости, ряд громких случаев с высаживанием детей из автобусов за отсутствие маски и регулярные проверки повлияли на сознательность сургутян.