В Azur air рассказали, когда запустят рейс из Сургута в Стамбул

Международной перелет из Сургута в Стамбул, допуск на который в начале октября получила авиакомпания Azur air, станет возможным только после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Международный аэропорт Сургут в настоящее время закрыт для международных полетов. После соответствующего решения правительства России мы будем рассматривать вопрос использования полученных допусков», - уточнили в компании.

5 октября Росавиация выдала допуски российским авиакомпаниям на выполнение регулярных полетов по 169 международным направлениям и чартерных полетов по более 20 маршрутам. В том числе, Azur air получила допуски на полеты из Сургута в Стамбул (Турция) и Наманган (Узбекистан).

Ограничения на международные перелеты действуют в России с весны 2020 года. Улететь за рубеж можно только из некоторых аэропортов страны. Зимнее расписание сургутской авиагавани сокращено до 29 направлений.