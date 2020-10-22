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​В Сургуте заработают круглосуточные кабинеты неотложки в помощь СОКБ

С 23 октября в поликлиниках Сургута заработают кабинеты неотложной помощи для пациентов с симптомами ОРВИ

​В Сургуте заработают круглосуточные кабинеты неотложки в помощь СОКБ
Фото: pixabay.com

В Сургуте появятся кабинеты неотложной помощи для пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний. С 23 октября их запустят в круглосуточном режиме в трех городских поликлиниках: первой, второй и четвертой. Там в амбулаторном режиме будут работать компьютерные томографы – исследование легких с помощью этого оборудования поможет определить диагноз.

Также в СОКБ со следующей недели организуют второе приемное отделение – так в окружной больнице возвращаются к летнему сценарию. Дополнительные меры приняты для того, чтобы разгрузить приемное отделение Сургутской окружной клинической больницы. Эти ресурсы позволят максимально быстро оказывать медицинскую помощь нуждающимся.

Эти решения озвучил главный врач Югры Алексей Добровольский. В Сургут он приехал с рабочим визитом. Ранее siapress.ru писал о том, что в приемном отделении СОКБ возросло количество обращений. Жалоба сургутянки на работу врачей окружной больницы попала в соцсети – на нее отреагировало все медсообщество. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский прокомментировал ситуацию: «Сегодня не в разы, а в какие-то моменты в десятки раз нагрузка возрастает на те или иные подразделения. Да, с этим справляемся. Да, справляемся медленнее. Но сегодня возможности есть справляться быстрее».


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Сегодня в 19:48, просмотров: 367, комментариев: 0
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