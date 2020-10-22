Глава Сургута поручил не выгонять детей из автобусов, если у них нет защитной маски

В Сургуте из-за несоблюдения масочного режима в общественном транспорте из автобуса выгнали трех детей. На этот вопиющий инцидент отреагировал глава города Вадим Шувалов на своей странице во «ВКонтакте».

«В нашем городе произошла серия вопиющих инцидентов: детей без масок высаживали из городского транспорта. Известно как минимум о трёх случаях. Я считаю такую практику неприемлемой. Ребёнок в любом случае должен доехать домой или в школу, и выгонять его на холод нельзя ни при какой ситуации!» – написал градоначальник.

Также было проведено совещание с руководителями транспортных компаний: виновных наказали, с остальным персоналом провели профилактическую беседу. Теперь, если кондуктор увидит ребенка без маски, его нужно мягко пожурить и выдать ему средства индивидуальной защиты — автобусы снабдят ими дополнительно.