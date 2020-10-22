Защитник бывшего главы Сургута Дмитрия Попова подал возражение на апелляцию прокуратуры

Адвокат бывшего главы Сургута Дмитрия Попова Владимир Яремаченко подал возражение на апелляционное представление прокуратуры. Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.

«Владимир Яремаченко воспользовался своим правом и подал возражение. В ближайшее время документы будут направлены в окружной суд», - уточнил собеседник агентства.

Прокуратура пытается оспорить оправдательный приговор Дмитрию Попову. В начале сентября экс-глава города был признан невиновным в превышении должностных полномочий. Судья горсуда Татьяна Слюсарева не нашла состава преступления ни по одному из трех эпизодов. Обвинитель же настаивает, что Попов провел ряд сделок с нарушением закона: по продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС; предоставлению субсидии совхозу «Северное» и покупке помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад. Прокурор требовал для чиновника 4,5 года условного срока.

Разбирательства по делу Попова длятся пятый год. Из-за этого бывший градоначальник не может трудоустроиться и сейчас находится в статусе неработающего пенсионера.