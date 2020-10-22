Сургутянка попала в СОКБ с подозрением на ковид – картина изнутри шокировала пациентку

Подробную историю о том, как пребывание в медучреждении повергло сургутянку в шок, она опубликовала в одном из городских пабликов. Автор пишет, что ее направили в инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы с подозрением на коронавирус. За проведенное там время женщина увидела, что не смотря на симптомы болезни, многие посетители не используют средства индивидуальной защиты – элементарно, маски: «В приемнике огромное количество людей, кто-то в масках, кто-то нет… Кто-то стоит, кто-то лежит на стульях. У большинства температура под 40. У многих подтвержденный ковид! Кулера нет, туалета в доступе нет.. При мне двоим стало плохо, была потеря сознания – только после этого их осмотрели врачи».

На пост негодования откликнулся директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский: «Вчера работал в Нягани и Югорске, сегодня в Урае. 22.10 буду работать в Сургуте, обязательно проверю как с резко возросшей нагрузкой справляется приемное отделение СОКБ».

В Сургуте за последние три недели возросло количество обращений за медицинской помощью пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Депздрав увеличил число бригад скорой медпомощи, работающих с симптомными больными – сейчас их 7. Всего в Сургуте работает 25 бригад скорой помощи. Коечный фонд в СОКБ увеличен до 400 мест.