В Сургуте чиновники поставили «точку» в вопросе грязной воды в домах сургутян, однако жалобы продолжают поступать

Сугутяне снова жалуются на качество воды из крана, не смотря на то, что это тема уже отгремела и вроде как чиновники поставили «точку». Ранее siapress.ru публиковал подробный материал по итогам разбирательств администрации с ресурсоснабжающими организациями и коммунальщиками.

Тем не менее, в городских пабликах продолжают появляться жалобы. Сургутянка пишет: «Что в Сургуте с водой?? Как дали горячую воду в этом году, так начались проблемы практически каждый день. У нас на Захарова то горячая, то холодная, то обе сразу - идут грязные, с песком». Судя по дальнейшему сообщению, автор не один раз обращалась в управляющую компанию – «Ютерра». Сначала коммунальщики объясняли все техническими работами, теперь и вовсе – просто заявляют, что такая вода во всем городе, ничего не поделать.

В такой же ситуации жители Восточного района. Фото сделано сотрудником siapress.ru. На нем явно виден осадок – такую воду вряд ли можно пить. По крайней мере, делать этого не хочется.

Фото: siapress.ru

Судя по всему, разбирательства чиновников и организаций, предоставляющих услуги водоснабжения, в скором времени продолжатся. Ранее итогом обсуждений стало создание регламента взаимодействия Городских тепловых сетей, Горводоканала и управляющих компаний. ГТС, в свою очередь, дополнительно установили фильтры на 14 центральных тепловых пунктах. То же самое собирались проделать с остальной сотней ЦТП. Но, по всей видимости, проблема кроется в другом месте.