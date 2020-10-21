Выразить мнение по концессии теплосетей сургутяне смогут на голосовании 24 октября

Сургутян призывают принять участие в народном голосовании по наболевшему вопросу о передаче сетей СГМУП «ГТС» в частные руки. Собрание пройдет уже на этой неделе – 24 октября в 11 часов на ул.Чехова, 4/3. Заявиться на него можно по предварительной электронной записи – как это сделать, можно прочитать здесь.

С инициативой референдума к горожанам обратился бывший спикер сургутской думы Сергей Бондаренко. «Мы считаем, что оснований для заключения концессионного соглашения на сегодня нет! – заявил он. – Предприятие показывает устойчивую положительную динамику, не является убыточным и, при наличии утвержденной инвестиционной программы, может самостоятельно справляться с обеспечением города теплом».

Общественник также прогнозирует повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, объясняя это тем, что «это закономерность любого бизнеса – максимальное извлечение прибыли от своей деятельности при минимуме издержек».

Война на этой почве между сторонниками концессии теплосетей и ее противниками ведется уже давно. Неделю назад, 15 октября, стало известно, что сургутская мэрия задумала лишить народных избранников права контролировать действия администрации в вопросе управления имуществом – в том числе передаче его в концессию. Впрочем, как ранее сообщал siapress.ru, на недавнем заседании комитета думы по нормотворчеству это предложение было отозвано самими чиновниками, которые заявили, что оно нуждается в доработке.

Все материалы по этой острой теме можно найти в разделах «Концессия теплосетей» и «БезДумная концессия».