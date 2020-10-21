В одном из парков Сургута электричество пропало из-за повреждения кабеля экскаватором

Стала известна причина выхода из строя электрических сетей в сургутском парке «За Саймой»: экскаватор повредил два кабеля, из-за чего на устранение неполадок пришлось отправлять сразу две ремонтные бригады СГЭС. На решение проблемы ушло порядка 10 часов, хотя ранее сообщали, что работы могут продлиться несколько дней.

«Часто причиной аварий становится проведение работ с применением землеройной техники без согласования с энергетиками. Конкретно в этом случае строительная компания нанесла основательный ущерб и понесёт за это ответственность», – сообщил заместитель генерального директора ООО «СГЭС» Сергей Ковин.

Напомним, что ранее мы сообщали об отключении электричества в парке: из-за обрыва линий перестали работать не только фонари, но и общественный туалет.