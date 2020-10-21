Сургутская администрация разработает дорожную карту по организации уличной торговли

Карательными мерами уличную торговлю в Сургуте не искоренишь: не можешь побороть — возглавь, решили депутаты городской думы на прошедшем недавно заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. Оживленное обсуждение вызвал доклад начальника контрольного управления администрации Сургута Александра Тетерятникова. Чиновник уверил: штрафами и административными протоколами согнать продавцов с насиженных мест (а это, в первую очередь, территории возле торговых центров «Строитель», «Восход» и Агентства воздушных сообщений) можно. По его словам, до недавнего времени предпринимателей, занимающихся уличной торговлей, было 22 человека. Ежедневные рейды дали результаты: 227 административных протоколов — и число бизнесменов снизилось в два раза!

Впрочем, и в самой администрации понимают, что к кнуту необходим и пряник. В качестве пряника предлагают организацию торговли на территории, прилегающей к городскому рынку на улице Островского. Правда, торговцы на согласованном участке появляться так и не захотели: предпочитают старые места, дающие не только проблемы с администрацией, но и главное — покупателей. С трафиком у предложенного чиновниками места явные проблемы, говорят они: «Мы торговали там, когда проходили ярмарки. На выходных люди еще идут, а в будние дни — тишина».

Проблема несанкционированной торговли — многолетняя, отмечают депутаты: к ней время от времени обращаются и парламентарии, и чиновники. Но, судя по тому, что и сегодня вопрос остается в повестке дня, никаких подвижек в его решении до сих пор не появилось. Радикальное решение предложил депутат Евгений Барсов: «Как они занимаются торговлей, так пусть и занимаются, — указал он на присутствующих в зале заседаний продавцов. — Если мы не можем создать им условия, давайте просто оставим их в покое».

Покой, правда, в этом случае получается специфический. Рейды со штрафами и даже конфискацией реализуемого товара в этом случае тоже деться никуда не могут: все-таки требуется некая правовая база для тех, кто прямо на улице реализует собранные дикоросы или выращенные на собственных земельных участках овощи.

Легализовать торговлю путем установки легких конструкций на исторических местах предложили сами предприниматели: они согласны оплатить их покупку и установку. Депутат Дмитрий Пахотин даже припомнил, что такие попытки предпринимались — но потерпели фиаско. Причина все та же — отсутствие трафика. «Несколько лет назад в городе организовывали рынок из таких легких конструкций — но он был дальше народных троп», — говорит он. Поэтому очень скоро продавцы вернулась на прежние места.

Установить такие конструкции на территориях, облюбованных предпринимателями, невозможно, утверждают в администрации: «Торговля идет прямо на тротуарах, никакие объекты там просто негде ставить», — говорит Александр Тетерятников, настаивающий на том, чтобы переместить всех торговцев на территорию городского рынка: так, кстати, попутно решится и вопрос с санитарными условиями, в которых реализуются продукты питания.

Предложение, однако, энтузиазма не вызвало: решение простое, но крайне неэффективное, повторяют бизнесмены. Их поддержала председатель парламента Надежда Красноярова, которая предложила проявить политическую волю и наконец закрыть многолетний вопрос. «Нерешаемых проблем нет, — заявила спикер. — Напомню историю с организацией места отдыха у воды. Нам всегда говорили, что в Сургуте нельзя загорать и купаться — но в конце концов, проявили политическую волю, выделили деньги, установили лежаки на Сайме, и посмотрите, каким спросом они пользуются! Здесь та же ситуация: к нам пришли люди, говорят — дайте нам место для торговли на трафике… Надо его дать!»

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета по нормотворчеству Валерий Голодюк резюмировал: необходимо составление дорожной карты по организации уличной торговли, которая будет учитывать исторически сложившиеся точки. Теперь контрольному управлению предстоит изучить опыт других городов нашей страны и спустя некоторое время предложить свои пути решения задачи — к кнуту наконец добавить и вполне съедобный пряник.