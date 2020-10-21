В Сургуте полицейская собака обнаружила в лесном массиве несколько закладок и помогла поймать наркоторговцев

Полицейская собака обнаружила вблизи одного из спальных районов Сургута шесть закладок с мефедроном. После силовики смогли задержать курьеров, которые продавали запрещенные вещества на территории города и Сургутского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД Сургута, мужчина и девушка находились в лесном массиве. Во время досмотра у них изъяли четыре свертка, в которых находились запрещенные вещества. В квартире подозреваемых также были обнаружены расфасованные наркотики. Закладки горожане прятали под листвой.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Фигуранты находятся под стражей и содержатся в изоляторе временного содержания», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.