16+
Логотип Сиапресс
USD  77,7780   EUR  91,5603  

Новости

Больше новостей
Качество асфальтового покрытия улиц и дворов в Сургуте...
Комментировать
0
Должна ли губернатор Югры Наталья Комарова обязывать людей старше 65 лет находиться на постоянной самоизоляции?
Комментировать
0
Вы будете прививаться от Covid-19?
Комментировать
0
Covid-19 вам представляется:
Комментировать
0
Должна ли дума Сургута участвовать в утверждении условий концессионных соглашений?
Комментировать
2
Больше опросов

В Сургуте задержали наркоторговцев, которые делали закладки в лесу

В Сургуте полицейская собака обнаружила в лесном массиве несколько закладок и помогла поймать наркоторговцев

В Сургуте задержали наркоторговцев, которые делали закладки в лесу
фото: pixabay.com

Полицейская собака обнаружила вблизи одного из спальных районов Сургута шесть закладок с мефедроном. После силовики смогли задержать курьеров, которые продавали запрещенные вещества на территории города и Сургутского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД Сургута, мужчина и девушка находились в лесном массиве. Во время досмотра у них изъяли четыре свертка, в которых находились запрещенные вещества. В квартире подозреваемых также были обнаружены расфасованные наркотики. Закладки горожане прятали под листвой.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Фигуранты находятся под стражей и содержатся в изоляторе временного содержания», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.


нравится (9) не нравится (0)
Сегодня в 10:58, просмотров: 258, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пробки в Сургуте ликвидируют с помощью коптеров 1601
  2. Чиновников Югры до конца недели переведут на удаленку 1508
  3. ​На пост директора департамента физкультуры и спорта в Югре претендуют специалисты из трех регионов России 1495
  4. ​А где ваша маска? Полицейских Югры наказали за нарушение масочного режима 1483
  5. ​В Нижневартовске завершилось расследование резонансного убийства 1457
  6. В Сургуте появилось космическое граффити 1390
  7. Сургутяне смогут полететь в Крым прямым рейсом 1345
  8. ​Сургутские дорожники обещают, что зимой на дорогах скользко не будет 1146
  9. ​НТЦ VS Дом Пионеров 1054
  10. ​На тюменских пациентах, имеющих тяжелые заболевания, не скажутся введенные из-за COVID-19 ограничения 968
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 19115
  2. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 17687
  3. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 9018
  4. ​В центре Сургута на пешеходе у «Авроры» снова сбили человека 8330
  5. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим 8025
  6. ​Полицейские Сургута ищут мужчину, повредившего чужие автомобили 7269
  7. ​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом 6682
  8. Жильцы дома на улице Чкалова в Ханты-Мансийске пожаловались на воровство электричества 6589
  9. ​Анна Шерстнева: «Решение о моем увольнении принято несколько месяцев назад» 6577
  10. ​Анна Шерстнёва о своём увольнении: «Да, это соответствует действительности» 5462
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68295
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51328
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46802
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36849
  5. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21129
  6. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20129
  7. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 19115
  8. ​Цирк недели 18318
  9. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 17687
  10. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 17160

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика