В Сургуте из-за столкновения с МАЗом Фольксваген чуть не задавил двух пешеходов

Накануне, 20 октября, Сургуте «МАЗ» вытолкнул «Фольксваген» на тротуар, где находились пешеходы. Пострадало два горожанина. Об этом сообщает пресс-служба югорской ГИБДД,

«В 19:25 41-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ», по предварительным данным, не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», под управлением 60-летней женщины. После удара автомобиль Фольксваген отбросило на тротуар, где находились пешеходы», – рассказали представители ведомства.

Пешеходы, 12-летний ребенок и 54-летняя женщина получили травмы, но остались живы.