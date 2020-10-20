В Сургуте запасли к зиме тысячи тонн пескосоляной смеси

В Сургуте для обработки автомагистралей зимой подготовили 10,5 тысячи тонн пескосоляной смеси. Этого объема должно хватить на весь сезон, заверили в СГМУП «ДорРемТех».

С 16 октября в городе перешли на зимнее содержание дорог. Планируется, что в сутки на улицы будет выходить от 80 до 100 единиц техники, в плохую погоду – до 120 единиц. «В конце сентября прошли проверки предприятий на готовность к зиме. Техника и запасы песоксоляной смеси готовы. Посыпать улицы будут с учетом необходимости. Эта работа не выполняется по графику. Задача подрядных организаций – предотвращать скользскость», - рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко. Он также подчеркнул, что в этом сезоне учтены все недочеты работы прошлого года.

Стоит отметить, что в Югре ухудшилась дорожная ситуация из-за снегопадов и гололеда. Сургутские автомобилисты провели репетицию «дня жестянщика» 16 октября – количество ДТП за утро выросло вдвое.