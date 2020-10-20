В Сургуте отрегулируют светофоры на новом участке Маяковского, чтобы решить проблему заторов

Во вторник, 20 октября, на новом участке улицы Маяковского в Сургуте работали специалисты администрации города и Горсвета. С помощью квадрокоптера они зафиксировали обстановку на дороге, чтобы оценить поток автомобилей и зафиксировать места образования заторов. После анализа видео, снятого коптером, будет отрегулирована работа светофора, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Светофоры начали перенастраивать еще в конце прошлой недели, три раза поменяли режим. Ищем оптимальный вариант, который позволит снизить транспортный затор на этом участке. Настройка завершится в течение десяти дней», - сообщил начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко.

На прошлой неделе состоялось долгожданное официальное открытие новой дороги, соединяющей перекресток Маяковского – 30 лет Победы с Университетской. Ее открытие спровоцировало большую пробку на Университетской. Горожане высказывали мнение, что режим работы светофоров стоит скорректировать, ведь предполагается, что новая дорога должна разгрузить примыкающие улицы, а не наоборот.