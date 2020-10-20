С 16 ноября жители Сургута могут отправиться в Симферополь без пересадок

Сургутяне смогут полететь в Симферополь прямым рейсом: с 16 ноября авиакомпания Nordwind начнет организовывать рейсы. Информация об этом поступила от пресс-службы аэропорта Симферополя.

«Рейсы из Крыма в Сургут и обратно начнут выполняться с 16 ноября по понедельникам и пятницам. Все рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737. Билеты уже поступили в продажу», – рассказали представители компании.

Отметим, что такая возможность будет доступна для сургутян до 22 марта 2021 года. Такие же перелеты организованы в Нижнем Новгороде, Перми, Уфе, Челябинске и Тюмени.