Сургутские уличные художники создали стрит-арт в честь нового рекорда Роскосмоса

Сургут украсил новый объект стрит-арта. Космическое граффити местные художники нарисовали на одной из трансформаторных подстанций города. Оно приурочено к новому рекорду Роскосмоса по времени полета к Международной космической станции. Корабль «Союз МС-17» долетел до пункта назначения за три часа и четыре минуты. На борту в числе членов экипажа находился первый югорский космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков.

Необычный объект искусства расположился в районе улицы Щепеткина. Он реализован в рамках проекта ТОС «Черный мыс» художниками школы архитектуры и дизайна «Сойка».

Опытом в создании подобных арт-объектов с ТОСом поделилась куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова. Под началом этого лейбла с 2018 года в регионе появляются все новые и новые граффити, преображающие облик городов. Одним из таких арт-объектов в Сургуте этим летом стала «Набережная жизни», получившая статус самого протяженного граффити в Югре.