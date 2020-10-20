16+
Логотип Сиапресс
USD  77,7780   EUR  91,5603  

Новости

Больше новостей
Качество асфальтового покрытия улиц и дворов в Сургуте...
Комментировать
0
Должна ли губернатор Югры Наталья Комарова обязывать людей старше 65 лет находиться на постоянной самоизоляции?
Комментировать
0
Вы будете прививаться от Covid-19?
Комментировать
0
Covid-19 вам представляется:
Комментировать
0
Должна ли дума Сургута участвовать в утверждении условий концессионных соглашений?
Комментировать
1
Больше опросов

В Сургуте появилось космическое граффити

Сургутские уличные художники создали стрит-арт в честь нового рекорда Роскосмоса

В Сургуте появилось космическое граффити
Фото: vk.com/tos_9

Сургут украсил новый объект стрит-арта. Космическое граффити местные художники нарисовали на одной из трансформаторных подстанций города. Оно приурочено к новому рекорду Роскосмоса по времени полета к Международной космической станции. Корабль «Союз МС-17» долетел до пункта назначения за три часа и четыре минуты. На борту в числе членов экипажа находился первый югорский космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков.

Необычный объект искусства расположился в районе улицы Щепеткина. Он реализован в рамках проекта ТОС «Черный мыс» художниками школы архитектуры и дизайна «Сойка».

Опытом в создании подобных арт-объектов с ТОСом поделилась куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова. Под началом этого лейбла с 2018 года в регионе появляются все новые и новые граффити, преображающие облик городов. Одним из таких арт-объектов в Сургуте этим летом стала «Набережная жизни», получившая статус самого протяженного граффити в Югре.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:50, просмотров: 273, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталья Комарова назвала самые эффективные администрации городов и районов в Югре 2110
  2. Долг не давит? Назван уровень кредитной нагрузки жителей ХМАО 1828
  3. ​Построенный в СССР 1814
  4. Станислав Дятлов: «У меня нет желания развлечь публику…» 1603
  5. ​Безработный москвич привез в Югру 18 кило наркотиков 1333
  6. ​Тюменские медучреждения мобилизуются для помощи COVID-пациентам 1070
  7. ​Тюменский департамент культуры в числе лучших по освоению онлайн-пространства 1005
  8. ​В Югре важнейший форум для бизнеса из-за коронавируса перенесли в онлайн 801
  9. ​Югру отметили на федеральном уровне как регион с самым бережным отношением к дорогам 712
  10. Под Нижневартовском столкнулись две «Тойоты». Погиб один из пассажиров 640
  1. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 17043
  2. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11032
  3. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 8354
  4. ​В центре Сургута на пешеходе у «Авроры» снова сбили человека 8165
  5. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим 7690
  6. ​Полицейские Сургута ищут мужчину, повредившего чужие автомобили 6868
  7. ​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом 6626
  8. Жильцы дома на улице Чкалова в Ханты-Мансийске пожаловались на воровство электричества 6291
  9. ​Анна Шерстнева: «Решение о моем увольнении принято несколько месяцев назад» 5863
  10. ​Анна Шерстнёва о своём увольнении: «Да, это соответствует действительности» 5242
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68282
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51275
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46764
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36832
  5. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21108
  6. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20094
  7. ​Цирк недели 18232
  8. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 17043
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 17010
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13399

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика