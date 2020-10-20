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​Сургутяне выбрали самые ужасные дороги и ждут их ремонта

В Сургуте назвали улицы, которые отремонтируют в 2021 году первыми

​Сургутяне выбрали самые ужасные дороги и ждут их ремонта
Фото предоставлено администрацией Сургута

В 2021 году в Сургуте первыми отремонтируют участки дорог на улицах Крылова и Быстринского. Такой выбор сделали горожане в рамках общественного городского голосования. Если хватит средств, в порядок приведут также проблемные участки на улице Маяковского и Югорском тракте. Об этом рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко.

«В рамках тех денег, которые предусмотрены на 2021 год, ведется расчет затрат на три объекта – улицы Быстринского, Крылова и Маяковского, также, если хватит средств, включим Югорский тракт», - уточнил он.

Ремонтная кампания следующего года будет идти за счет средств федерального, окружного и городского бюджета. В настоящий момент в казне Сургута на ремонт дорог есть 290 миллионов рублей, ожидается поступление около полумиллиарда в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Участки, на которых планируются работы, не ремонтировались с момента ввода их в эксплуатацию. При условии полного финансирования там заменят дорожное покрытие, бордюры и сделают тротуары. Самым затратным объектом станет участок улицы Быстринского от улицы 30 лет Победы до Маяковского. «Предварительная стоимость работ составляет более 200 миллионов рублей. Смета еще в работе. Возможно, мы будем делать этот участок не за один год», - рассказал Кононенко.

Общественное голосование проходило по инициативе главы города Вадима Шувалова. Специалисты администрации выбрали восемь худших объектов, а горожане выбрали те, которые надо отремонтировать в первую очередь. За улицу Крылова (от Билецкого до Грибоедова) проголосовали 754 человека (44,5%), улица Быстринского (от 30 лет Победы до Маяковского) – 712 человек (42%), Югорский тракт (от ул. Заячий остров до Энгельса) – 487 человек (28,7%), Маяковского (от ул. 30 лет Победы до пр. Мира) – 440 человек (25,9%), Бажова (от Бахилова до пр. Мира) – 436 человек (25,7%), Центральную (от Тюменского тракта до ул. Саянская) - 414 человек (24,4%), проезд Рубанко (от 30 лет Победы до 50 лет ВЛКСМ) – 139 человек (8,2%) и Пионерную (от Электротехнической до поселка Кедровый-2) - 100 человек (5,9%).


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Сегодня в 12:30, просмотров: 286, комментариев: 0
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