Глава строительной фирмы «ДСК-1» Денис Третьяков увидел призывы к коррупции в предложении помочь сургутянам переехать из ветхого жилья

Предложение помочь сургутянам, живущим в ветхом жилье, — призыв к коррупции: так расценили в сургутской строительной компании «ДСК-1» эфир «Особого мнения» с журналистом Эдуардом Иваницким, посвященный проблемам переселения жильцов из микрорайона «Строитель» в ЖК «Марьина Гора».

Выпуск «Русский космос в муравейнике» опубликован на siapress.ru в начале октября: в ответе Эдуарду Иваницкому руководитель «ДСК-1» Денис Третьяков заявил, что призыв журналиста к директору застройщика ЖК «За ручьем» Михаилу Сердюку продать один из строящихся домов в этом комплексе окружному правительству ниже себестоимости и взамен договориться о преференциях для себя — это не что иное как предложение поучаствовать в коррупционной схеме. Более того, по словам Третьякова, компания уже поучаствовала в программе расселения жителей из ветхого жилья: «Застройщик профинансировал расселение в современные квартиры более 200 семей-«балочников» Сургута. В том числе — «За ручьем». И это не считая достройки многоквартирных домов в помощь обманутым дольщикам».

Однако, по мнению самого Эдуарда Иваницкого, это не совсем соответствует действительности: он предлагает сравнить показатели двух крупных компаний, которые имеют возможность участвовать в окружных программах расселения людей из ветхого жилья, — «ДСК-1» и «Сибпромстрой». «Компания «Сибпромстрой» в 2018-2019 гг. продала своих квартир по цене 56 тысяч рублей за квадрат городу на сумму 2,5 миллиарда рублей. В 2020 году продаст еще на полтора миллиарда — это больше тысячи квартир, — говорит журналист. — За последние три года, став владельцем «ДСК-1», компания Сердюка и Третьякова продала городу Сургуту аж целых 21 квартиру. Это итог их социального партнерства».

Подозрения в подталкивании к коррупции Иваницкий также отмел, сославшись на федеральный закон «О защите конкуренции»: «Статья 17.1 — там сказано, что государственными, муниципальными и иными преференциями имеют право пользоваться в том числе предприятия, которые оказывают социальную поддержку гражданам».

«Мой призыв о социальной помощи несчастным жильцам, которых переселяют из центра города куда-то аж за Черный мыс (потому что у единственного застройщика, откликнувшегося на призыв администрации участвовать в социальной программе, ближе домов уже нет — только на ПИКСе и там), Третьяков воспринял как угрозу себе и призыв к коррупции: это ж как надо не любить людей!» — заключил Иваницкий.