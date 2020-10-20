21 октября мэр Сургута Вадим Шувалов проведет в Instagram прямой эфир, где пообщается с горожанами

В ближайшую среду, 21 октября, глава Сургута Вадим Шувалов планирует провести прямой эфир, во время которого разберет самые актуальные вопросы жителей города.

«Услышать ответы можно будет в моём аккаунте в инстаграме — присоединяйтесь, если ещё не подписаны! https://www.instagram.com/shuvalovsgc», — приглашает на трансляцию мэр.

Свои вопросы градоначальнику можно задать на другой его странице в социальной сети «ВКонтакте» под постом с анонсом.

В комментариях под записью Шувалова уже появилось несколько вопросов:

Николай Кравец: «Хотелось бы уточнить почему вы хотите отдать в концессию ГТС? Они не справляются? Или не хотят работать? Или вам выгодно избавиться от такого стратегически важного для города объекта?»

Маргарита Утешева: «Когда исчезнут с карты города «ничейные» дороги, дворовые проезды?»

Сергей Калеев: «Что собираются строить около дома Билецкого 6? Вдоль парка 38 мкр часть деревьев вырубили и площадку огородили».