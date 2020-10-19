Мэрия Сургута объявила конкурс на установку павильонов на остановках общественного транспорта

Администрация Сургута объявила аукционы на установку павильонов на остановках общественного транспорта «Старый Сургут» и «Магазин Даниловский». Документы размещены на сайте мэрии.

По заказу муниципалитета, в павильонах площадью 33 «квадрата» будут размещены банкоматы и платежные терминалы. Аренда обойдется в 36,5 тысячи рублей. Контракт достанется тому, что предложит самую выгодную цену.

Как ранее сообщал siapress.ru, в Сургуте продолжается замена старых остановочных комплексов. Всего в городе 328 остановок, 90 из них муниципальные. Стандартный павильон обходится в 280 тысяч рублей, теплый – в 1,6 миллиона. В этом году обновят 49 павильонов, два из них будут теплыми – на «Авроре».