Виртуальная выставка, посвященная Ивану Бунину, откроется в Сургуте

Прикоснуться к жизни великого русского прозаика Ивана Бунина — пусть и виртуально, смогут сургутяне. Центральная библиотека имени Пушкина к 150-летию литератора (оно будет праздноваться 22 октября) пригласила горожан на виртуальную выставку из собрания Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.

Экспозиция называется «Я очень русский человек. Это с годами не пропадает...» — она даст представление об истории рода Буниных (к слову, представителей дворянства) через демонстрацию портретов прозаика, сделанных в разные годы и при разных обстоятельствах жизни; видов мест, которые напрямую связаны с жизнью Бунина. Интересующиеся непосредственно творчеством литератора увидят первые издания книг, рукописи, автографы, архивы.

Онлайн-версия выставки доступна из дома — достаточно зайти в раздел «Мероприятия онлайн» сайта Централизованной библиотечной системы slib.ru. Часть экспозиции также продемонстрируют на страницах ЦБС в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

Выставка будет работать до конца года.