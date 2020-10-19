«Леруа Мерлен Сургут» откроется 5 декабря

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен Сургут» начнет 5 декабря. Ориентировочную дату открытия магазина назвали информированные источники siapress.ru.

Сейчас идет поставка товара в гипермаркет, обустройство торгового зала и прилегающей территории. «Вся команда Леруа Мерлен активно готовится к открытию магазина и хочет поскорее увидеть улыбки счастливых клиентов», - сообщается в соцсети компании. Кроме того, продолжается набор персонала.

Ожидалось, что французская сеть зайдет на сургутский рынок весной 2019 года, но сроки были перенесены на первую половину 2020-го. Задержку открытия связывали с бюрократическими препонами. Но в компании перенос сроков захода на югорский рынок назвали «нормальной ситуацией при реализации таких больших проектов». Затем на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

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