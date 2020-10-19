В Югре в выходные в автоавариях получили травмы 20 человек

В Югре за минувшие выходные, с 16 по 18 октября, зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек получили травмы. Двое пострадавших – дети-пешеходы.

«16 октября в Югорске пострадала 13-летняя девочка. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Nissan Terrano совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 18 октября в Нефтеюганске 9-летний мальчик получил травмы, выбежав из-за припаркованных автомобилей в дворовой территории», - рассказали в отделении пропаганды окружной Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что в Югре из-за погоды ухудшилась дорожная ситуация: «Призываем автовладельцев быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части. Особую осторожность необходимо проявлять при движении в жилой зоне и проезде пешеходных переходов: юные пешеходы могут внезапно выбежать из подъезда дома или из-за стоящего транспортного средства. Помните: Ваша осторожность может предупредить дорожную трагедию».

Стоит отметить также, что впереди у югорских школьников длинные осенние каникулы – важно ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах.